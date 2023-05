"To nie żart". Państwo sfinansuje "Potańcówki Wiejskie"

"Uwaga! To nie żart. Rusza narodowy, centralny program PIS „POTAŃCÓWKI WIEJSKIE”. Finansować go będzie Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 10 tys zł za jedną potańcówkę. Termin realizacji potańcówek sierpień-październik 2023. Tam musi być ostry pożar" – pisze poseł Bartosz Arłukowicz.

10 tys. z budżetu na "Potańcówkę Wiejską"

Z kolei na portalu Onet.pl czytamy "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie w 2019 r. We wtorek, 16 maja instytucja kierowana przez Katarzynę Saks ogłosiła, że ma do rozdania 500 tys. zł. Będzie je można otrzymać na organizację zabawy tanecznej na wsi między sierpniem i październikiem 2023 r., a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Maksymalna kwota wsparcia na jedną z takich imprez to 10 tys. zł".

Kto może dostać dofinansowanie?

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi autorzy przedsięwzięcia piszą o jego szczegółach.

"Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi".

NIKiDW informuje, że podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej) oraz samorządowe instytucje kultury.

