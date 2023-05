Inflacja w Polsce a inflacja w UE. Duża różnica

Inflacja HICP to zharmonizowany Indeks Cen Konsumpcyjnych. Jest wskaźnikiem inflacji i stabilności cen dla Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wskaźnik cen konsumpcyjnych, który jest opracowywany zgodnie z metodologią, która została ujednolicona we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Roczna inflacja

Według nowych danych Eurostatu roczna stopa inflacji w strefie euro sięgnęła 7,0 proc. w kwietniu 2023. Odczyt oznacza wzrost o 0,1 proc. z poziomu 6,9 proc. w marcu. W kwietniu 2022 roku wskaźnik ten wynosił 7,4 proc.

Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 8,1 proc. w kwietniu 2023 roku. To spadek z 8,3 proc. w marcu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 8,1 proc.

W zestawieniu z marcem roczna tempo wzrostu cen przyśpieszyło w pięciu państwach członkowskich, a spadło w dwudziestu dwóch.

Najniższe roczne wskaźniki inflacji odnotowano w Luksemburgu (2,7 proc.), Belgii (3,3 proc.) i Hiszpanii (3,8 proc.).

Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano natomiast na Węgrzech (24,5 proc.), Łotwie (15,0 proc.) w Czechach (14,3 proc.). oraz w Polsce i Słowacji (14,0 proc.)

Dane GUS – inflacja konsumencka

We wtorek GUS podał, że inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 13,3 proc., a towarów sięgnął 15,1 proc.. W ujęciu miesiąc do miesiąca było to odpowiednio: +1,4 proc. i +0,5 proc.

"W kwietniu bieżącego roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), żywności (o 0,4 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.) oraz transportu (o 0,8 proc.)" – możemy przeczytać w komunikacie GUS.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 19,9 proc.), mieszkania (o 17,2 proc.), rekreacji i kultury (o 14,9 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 16,2 proc.) podniosły wskaźnik odpowiednio o 4,89 pkt. proc., 4,24 pkt. proc., 0,91 pkt. proc. i 0,82 pkt. proc. – poinformowano.

