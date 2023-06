Czy Królewiec należał do Polski?

Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Królewiec, zamieniony po drugiej wojnie w moskiewską eksklawę komplikującą interesy Rzeczypospolitej i Litwy nad Bałtykiem, przez długi czas związany był z Polską.

Jego początki sięgają walk zakonu krzyżackiego z pogańskimi Prusami. W 1253 r. wielki mistrz Poppo von Osterna udał się do Czech i przekonał króla Przemysła Ottokara II do udziału w wyprawie krzyżowej na Sambię. Krucjata ruszyła jesienią 1254 r., gromadząc się w Elblągu. Wojska krzyżowców skierowały się na Sambię; ich liczebność oceniano na 60 tys., jednak Gerard Labuda obniża tę liczbę nawet dziesięciokrotnie. Tak czy owak, sama obecność wystarczyła, aby przerażona miejscowa ludność oddała się pod władzę zakonu i przyjęła chrzest. Król Przemysł nie zabawił tu długo, bo już 18 stycznia 1255 r. wrócił do Elbląga, jednak pozostali w Prusach krzyżowcy zmusili podbitych Sambów do wzniesienia grodu nad Pregołą, w miejscu zdobytej osady zwanej Tuwangste.