Błaszczak: Rusza realizacja programu ORKA

"Rusza realizacja programu ORKA. Agencja Uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące okrętu podwodnego nowego typu na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Program ORKA to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Naszym celem jest zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii" – napisał na portalu społecznościowym Twitter minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Nowe okręty podwodne

Jak wskazała Agencja Uzbrojenia w komunikacie, chodzi o jednostki o autonomiczności działania nie mniejszej niż 30 dni i zdolności zanurzenia powyżej 200 m. Agencja podała także, że zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach należy skierować do 31 lipca.

Mariusz Błaszczak informował w maju, że Ministerstwo Obrony Narodowej planuje jeszcze w tym roku uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii. – Chcemy, aby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji, ale także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością i długotrwałego wyczekiwania w ukryciu pod wodą – mówił szef MON podczas konferencji Defence 24. – Okręty powinny być zdolne do wykorzystywania – co naturalne – torped, ale również odpalanych spod powierzchni wody pocisków manewrujących zdolnych do rażenia celów w głębi terytorium agresora – dodał.

Rozwój Wojska Polskiego

"Rozpoczynamy kolejny w tym roku turnus szkolenia podstawowego dla ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dziś bramy 21 jednostek wojskowych przekroczy ponad 2000 osób. Konsekwentnie dążymy do zwiększenia liczebności Wojska Polskiego, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej Ojczyzny" – oznajmił w poniedziałkowym wpisie minister Mariusz Błaszczak.

