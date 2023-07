"Nie możemy odpuścić tych wyborów". Nowy spot PiS-u

W mediach społecznościowych pojawił się nowy spot Prawa i Sprawiedliwości, zatytułowany: "Jesteśmy blisko ludzi z Miłości Do Polski".

W nagraniu pokazano zdjęcia ze spotkań i wieców z politykami PiS-u, a także zacytowano fragmenty wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

– Spotykamy się w dziesiątkach, w setkach miejscowości w Polsce po to, żeby porozmawiać. Chcemy usłyszeć od obywateli, od naszych rodaków co jest potrzebne, czego chcą. Uważamy, że obowiązkiem władz państwa, władz narodowych, jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa – mówi w spocie Kaczyński. – My musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy – dodaje polityk w dalszej części nagrania.

Szef rządu wskazuje natomiast, że od jesiennych wyborów zależy "samodzielny byt Rzeczypospolitej". – Nie możemy odpuścić tych wyborów – podkreśla Morawiecki.

Najnowszy sondaż. Na kogo chcą głosować Polacy

Tymczasowy najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 19-20 lipca Zjednoczona Prawica(w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Oznacza to spadek notowań o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl z 5-7 lipca 2023 r.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,3 proc. KO zanotowała największy spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 15,4 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Dalej są Trzecia Droga (w tym Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska) – 11,2 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.) oraz Lewica (w tym Nowa Lewica i Razem) – 8,5 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Natomiast "inni" wskazało 2,3 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.)

