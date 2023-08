Białoruskie śmigłowce przy polskiej granicy. Jest komunikat wojska

Mieszkańcy Białowieży (powiat hajnowski, województwo podlaskie) dostrzegli maszyny ze wschodu i poinformowali o tym odpowiednie służby – przekazał serwis RMF24.pl. Chodzi o jeden śmigłowiec i jeden bezzałogowiec.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało w swoim komunikacie, że żaden ze śmigłowców nie przekroczył granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Białorusini przeprowadzają we wtorek loty patrolowe, co odpowiednio wcześniej zgłosili stronie polskiej. Ćwiczenia potrwają do godz. 18:00. "Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona" – zapewniło w oświadczeniu Wojsko Polskie.

Kolejni najemnicy z Grupy Wagnera na Białorusi

W ostatnich dniach media obiegła informacja o kolejnej grupie najemników z Grupy Wagnera na Białorusi. Według relacji, do leżącego przy granicy z Polską miasta przyjechało ok. 100 wagnerowców, którzy będą organizować prowokacje na granicy. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, większość osób w tej grupie ma doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym w przemycie nielegalnych imigrantów.

Premier Mateusz Morawiecki alarmował na konferencji prasowej, że członkowie Grupy Wagnera mieli otrzymać umundurowanie białoruskich strażników granicznych, które mogą wykorzystywać do dokonywania prowokacji. – Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na terytorium Polski – wskazał szef rządu.

Tymczasem w obozie wagnerowców we wsi Cel koło Osipowicz wywiad brytyjski zidentyfikował ok. 300 namiotów i 200 pojazdów. Analizy dokonano na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych w połowie lipca.

Większość widocznych pojazdów to ciężarówki i minibusy. Liczba opancerzonych pojazdów bojowych jest niewielka.

