6 mln wyświetleń wideo w cztery dni. "PiS rządzi na YouTube"

Kampania ta odbywa się poprzez targetowanie użytkowników powiatów. "Do tej pory żadna partia od 2014 nie przeprowadziła tak szerokiego i skomplikowanego procesu fragmentaryzacji polskiej sieci pod cele wyborcze" – zauważa branżowy profil "Polityka w sieci".

Jak wskazano, obecnie Prawo i Sprawiedliwość emituje około 300 reklam w sieci Google i Youtube. "Każdy powiat uzyskuje inny przekaz specyficzny do regionu. Wszystkie materiały wideo zbudowane pod specyfikę regionu (być może wspomagane AI), Miliony odbiorców lokalnych portali, ale też odbiorcy treści lokalnych często pierwszy raz zobaczy materiały PiS w sieci" – czytamy.

Wideo "TUSK=BEZROBOCIE" opublikowane 1 września wyświetlono do poniedziałku 4 września ponad 6 milionów razy.

"Prawo i Sprawiedliwość rządzi na YouTube" – napisał na portalu X Marcin Szczupak, dyrektor Badań i Rozwoju Biznesu w PSMM Monitoring & More.

Sondaż: Kto nadaje ton kampanii wyborczej?

"Które bloki polityczne nadają ton kampanii wyborczej w Polsce, czyli najbardziej wpływają na jej przebieg i charakter?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni Social Changes w najnowszym sondażu dla portalu wPolityce.pl. Aż 44 proc. uczestników badania wskazało na Prawo i Sprawiedliwość wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską. 21 proc. ankietowanych wybrało formacje opozycyjne, czyli Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę. 35 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. Co ciekawe, w sondażu nie uwzględniono Konfederacji, która jako pierwsza złożyła do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach 25-28 sierpnia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięło udział 1040 osób.

