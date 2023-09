PiS zawiesza ogłaszanie swojego programu. Będzie inna akcja

Ugrupowanie zapowiedziało, że "zawiesza" przedstawianie swojego programu i teraz będzie "czytało program Tuska".

"Ponieważ właśnie dotarliśmy do «Konkretów Tuska», zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty. Jutro od rana, co godzinę będziemy czytali program Tuska. Zapraszamy na nasze media społecznościowe" – poinformowano na profilu partii w serwisie X (wcześniej Twitter). Post oznaczono hasztagiem "#KłamstwaTuska".

"Konkrety PiS"

W tym tygodniu politycy PiS przedstawili "Konkrety PiS" nazwanych: "Przyjazne Osiedle", "Dobry Posiłek", "Lokalna Półka" i "Bon szkolny – Poznaj Polskę".

W niedzielę PiS zaprezentował spot wyborczy stanowiący preludium do konwencji programowej. Materiał zatytułowano "Dobry rząd to spełnione obietnice".

– Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była półkolonialnym krajem taniej siły roboczej. Wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu, tej najgorszej choroby. zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to – mówi w materiale prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Spot ma być wstępem do prezentacji nowego programu partii, który w całości zostanie przedstawiony na konwencji 9 września. Wcześniej poszczególne punkty są prezentowane od poniedziałku.

Tusk: 9 września 100 konkretów

W sobotę także Platforma ma zaprezentować swój program. W Tarnowie odbędzie się wówczas konwencja partii.

Ostatniego dnia tegorocznego Campus Polska odbyła się debata z udziałem Trzaskowskiego i Donalda Tuska. W jej trakcie przewodniczący Platformy Obywatelskiej oświadczył, że 9 września przedstawi "100 konkretów na 100 dni rządów". Dwaj liderzy wygłosili przemówienia, a następnie odpowiadali na pytania z sali.

