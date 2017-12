Cyfrowy dylemat przyszłości

Miesiąc temu zakończył się XIX zjazd Komunistycznej Partii Chin, na którym m.in. doprecyzowano ideę socjalizmu o chińskiej specyfice. Jednak obok prezentowanych na samym zjeździe idei i myśli Xi Jinpinga szczególną uwagę warto zwrócić na sposób, w jaki wspomniana chińska specyfika jest dopełniana technologią XXI w. Na końcu tego procesu transformacji ustrojowej znajduje się bowiem nowy model relacji gospodarka – społeczeństwo – państwo. To model, który już niebawem zmusi inne państwa na świecie, w tym kraje zachodnie, do postawienia fundamentalnego pytania o przyszłość nie tylko gospodarczą, lecz także ustrojową. Świat bowiem powoli zbliża się do punktu, w którym trzeba będzie wybrać jedną z dwóch trudnych do pogodzenia opcji. Po jednej stronie znajdzie się ceniona w kręgu kultury zachodniej wolność indywidualna, po przeciwnej stronie wyższa efektywność gospodarcza. Jak do tego dojdzie?