Macierewicz: System Patriot wprowadzi Polskę do elity

Szef resortu obrony zaznaczył, że zakup Patriotów wprowadzi Polskę do elitarnego grona państw posiadających ten system. – Przyczynia się to nie tylko do skuteczniejszej obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale także do większego rozwoju polskiego przemysłu – powiedział minister.

Macierewicz zapytany o cenę systemy odpowiedział: – Rząd amerykański pokazał najwyższy pułap – czyli górny pułap tego, za jaką sumę możemy nabyć te systemy. My nie jesteśmy zainteresowani wszystkimi możliwościami – nasze zainteresowanie jest skromniejsze. Cena będzie w tych granicach o których od początku mówiliśmy. Na pewno nie w tym górnym pułapie o którym mówi rząd Stanów Zjednoczonych.

Minister obrony narodowej zaznaczył, że Polska nie potrzebuje wszystkich elementów systemu Patriot.

– Będziemy odgrywali główną rolę, gwarantując bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale także stacjonującemu tutaj wojsku – amerykańskiemu jak i polskiemu. Będziemy gwarantowali bezpieczeństwo całemu systemowi NATO, który jest rozmieszczony na wschodniej flance – dodał Antoni Macierewicz w rozmowie na antenie Telewizji Republika.

