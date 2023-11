Papież zaapelował do Polaków. Chodzi o ważną datę

– Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Za kilka dni obchodzić będziecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica pobudza Was do wdzięczności wobec Boga, a także do głębokiej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Przekazujcie młodemu pokoleniu Waszą historię i pamięć o tych, którzy poprzedzili was w dawaniu ofiarnego chrześcijańskiego świadectwa i miłości do Ojczyzny. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Franciszek, zwracając się do pielgrzymów z Polski.

Papieską katechezę streszczono także po polsku:

"Drodzy bracia i siostry, Pośród wielu świadków pasji głoszenia Ewangelii, przedstawiam dziś postać Francuzki, czcigodnej Służebnicy Bożej, Madeleine Delbrêl. Urodziła się w 1904 r., zmarła w wieku 60 lat. Była pracownicą społeczną, pisarką i mistyczką, ponad trzydzieści lat żyła na ubogich, robotniczych przedmieściach Paryża. Po okresie dorastania w agnostycyzmie, Madeleine, w wieku dwudziestu kilku lat, spotkała Pana pod wpływem świadectwa wierzących przyjaciół. Zrozumiała, że 'pustka, która wołała w jej udręce' była Bogiem, który jej szukał. Radość wiary doprowadziła ją do dojrzałego wyboru życia całkowicie oddanego Bogu, w sercu Kościoła i w sercu świata, dzieląc po bratersku życie 'ludzi ulicy'. 'Aby być z Tobą na Twojej drodze – pisała – trzeba iść, nawet jeśli nasze lenistwo błaga nas, żebyśmy zostali. Zwrócona ku wstrząsom świata i wołaniu ubogich, czuła się powołana, aby żyć miłością Jezusa całkowicie, oddając Mu w ten sposób miłość za miłość'. Madeleine Delbrêl uczy nas jeszcze jednej rzeczy: że ewangelizując stajemy się ewangelizowani, jesteśmy przemieniani przez Słowo, które głosimy. Dlatego nawiązując do słów św. Pawła, powiedziała: 'biada mi, jeśli ewangelizacja mnie nie ewangelizuje'. Tego wszystkiego doświadczyła w swoim życiu, mieszkając przez wiele lat w dzielnicy robotniczej przesiąkniętej ideologią marksistowską. Kontakty z niewierzącymi prowokują wierzącego do ciągłej rewizji swojej wiary. Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że albo jesteśmy misjonarzami, albo 'składającymi dymisję'. Niech Pan sprawi, byśmy odkryli na nowo, że wiara jest 'skarbem darmo danym', który mamy zanieść na drogi świata".

W środowej audiencji udział wzięli: pielgrzymi z parafii św. Hieronima w Warszawie: uczestnicy pielgrzymki Polaków mieszkających w Wilnie, przynależących do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie: z parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu (diec. kielecka); z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą, (diecezja płocka); pw. św. Antoniego Padewskiego z Mińska Mazowieckiego (diec. warszawsko-praska); z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białogórzynie (diec. koszalińsko-kołobrzeska); a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Czytaj też:

