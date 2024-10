Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich przedstawi swój pierwszy raport roczny

Komisja omawiała tę publikację podczas tygodniowego zebrania jesiennego w połowie października w Rzymie, a 24 października kierownictwo Komisji spotkało się z papieżem Franciszkiem.

Papieska Komisja Ochrony Małoletnich istnieje od 2014 roku, a od 2022 roku działa w ramach Dykasterii Nauki Wiary. Jej celem jest udzielanie papieżowi rad i wskazówek, a także proponowanie najwłaściwszych inicjatyw na rzecz ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych przed przemocą seksualną i wszelkimi innymi formami molestowania oraz promowanie odpowiedzialności w Kościołach lokalnych. Przewodniczący Komisji jest od początku kard. Seán O’Malley OFMCap z USA.

Ochrona nad najmłodszymi

– Chciałbym, abyście zaproponowali Kościołowi najlepsze metody ochrony małoletnich i osób bezbronnych oraz pomocy ofiarom w uzdrowieniu, pamiętając o tym, że sprawiedliwość i prewencja wzajemnie się uzupełniają – mówił dwa lata temu papież Franciszek w przemówieniu do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. – Nadal pozostaje wiele do zrobienia – przyznał Ojciec Święty.

Wskazał, że ochrona i opieka nad osobami krzywdzonymi ma stać się normą we wszystkich sferach życia Kościoła. Przyznał jednocześnie, że „od kilku lat obserwuje się spadek liczby przypadków wykorzystywania osób małoletnich przez duchownych”.

– Chciałbym, abyście co roku przygotowywali dla mnie raport na temat wysiłków Kościoła w zakresie ochrony małoletnich i bezbronnych dorosłych – poprosił papież. Wyjaśnił, że „takie sprawozdanie będzie czynnikiem przejrzystości i odpowiedzialności” oraz „wyraźnym wskaźnikiem naszych postępów w tym zakresie”. – Jeśli nie będzie postępu, wierni nadal będą tracić zaufanie do swoich duszpasterzy, co coraz bardziej utrudni głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa – przestrzegł Franciszek.

