Rostowski: Oddajcie nam demokrację!

– Chętnie przyjmę Morawieckiego do biało-czerwonej drużyny, jeżeli zacznie szanować reguły demokracji i zasady praworządności – powiedział Jacek Rostowski w Radiu ZET

Były wicepremier stwierdził, że w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego „demontuje się państwo prawa" – Z punktu widzenia ustrojowego to, co dzieje się w Polsce, jest w pewnym sensie bardziej drastyczne, niż wprowadzenie stanu wojennego. Jak Jaruzelski go wprowadził, to tylko objawił prawdziwą naturę reżimu komunistycznego. Teraz jest zmiana ustroju na bezprawie. To prawdziwy zamach stanu – stwierdził. Dodał też, że "musimy sobie zdać sprawę z tego w jakiej dramatycznej sytuacji Polska dzisiaj jest i jaka jest koszmarna przepaść między pięknymi słowami Mateusza Morawieckiego i tą żelazną klatką, którą PiS przygotowuje dla Polski".