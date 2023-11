Trzaskowski podał liczbę uczestników Marszu Niepodległości

– Sytuacja na ulicach Warszawy jest pod kontrolą. Obserwujemy cały czas marsz narodowców. Nadużywane są środki pirotechniczne, ale bardzo uważnie przyglądamy się temu, co się dzieje, po to, żeby reagować, gdyby ewentualnie naruszane było prawo. Na szczęście, na razie jest relatywnie spokojnie – mówił Trzaskowski na konferencji prasowej w sobotę.

– Oceniamy ten marsz na mniej więcej 40 tys. uczestników – powiedział, dziękując służbom miejskim oraz policji za zabezpieczenie marszu. – Miejmy nadzieję, że przez te najbliższe godziny nic złego się nie stanie. Widzimy już, że marsz zmierza w kierunku błoni, gdzie będą przemówienia i koncerty – dodał.

Jak poinformował, 11 listopada w stolicy zarejestrowanych było kilkanaście różnych zgromadzeń. – One są od siebie oddzielone, zachowane jest bezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do żadnych ekscesów i łamania prawa – zaznaczył.

Trzaskowski o incydentach na Marszu Niepodległości

Pytany o incydenty na Marszu Niepodległości, dotyczące palenia unijnych i tęczowych flag, Trzaskowski odparł, że zwrócono na to uwagę policji. – Abstrahując od tego, jaki jest wydźwięk palenia tych flag, nie powodowało to większego zagrożenia dla uczestników marszu. On cały czas trwa w związku z tym nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca – powiedział.

Tłumaczył, że za bezpieczeństwo odpowiada policja. – My oczywiście przygotowaliśmy trasę marszu, dokładnie ją sprawdzaliśmy, czy gdzieś nie trzeba czegoś usunąć. Kiedy ludzie przejdą, my od razu zaczynamy sprzątać i podejmujemy decyzję, czy można przywrócić komunikację miejską do normalnego funkcjonowania. Jeżeli widzimy jakieś nieprawidłowości, natychmiast zwracamy na to uwagę policji. Mamy monitoring, robimy również zdjęcia – oświadczył.

Pytany o cykliczność Marszu Niepodległości, która wygasa w tym roku, Trzaskowski powiedział, że jego negatywne zdanie na ten temat jest znane. – Uważam, że ten dzień nie powinien być zdominowany przez środowiska narodowe, wspierane olbrzymimi pieniędzmi z budżetu państwa przez PiS. To wiemy, że się na pewno skończy. Natomiast też wiecie państwo, jakie były wyroki sądów w tej sprawie. Trudno mi powiedzieć, co będzie za rok, dwa – stwierdził.