"PiS jak raczysko". Skandaliczne słowa posła KO, będzie kara?

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży wniosek o ukaranie posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka do Komisji Etyki Poselskiej.

Powód? Podczas sejmowej debaty nad obywatelskim projektem dot. in vitro, poseł Krystian Łuczak stwierdził, że "PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa".

Zgodnie z regulaminem, Komisja Etyki Poselskiej może zwrócić posłowi uwagę, udzielić posłowi upomnienia lub udzielić posłowi nagany – wskazując zasadę etyki poselskiej, którą naruszył.

Posłanki PiS krytykują przedstawiciela KO

Do słów Łuczaka odniosły się podczas konferencji prasowej w Sejmie parlamentarzystki PiS. – Mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał, że nie zgadzamy się na to, by w debacie publicznej pojawiały się podobne określenia. Wiemy, że temperatura sporu politycznego czasami bywa wysoka, ale zachowajmy szacunek do siebie na wzajem – wskazała minister rolnictwa Anna Gembicka, zapowiadając złożenie wniosku o ukaranie Łuczaka.

Katarzyna Sójka podkreśliła z kolei, że niedawno podobną do Łuczaka wypowiedź sformułowała poseł KO Karolina Pawliczak, która mówiła "w sposób obrażający nie tylko pacjentów onkologicznych, ale również wyborców Prawa i Sprawiedliwości". – Jeżeli chcemy mówić o onkologii, o nowotworach, mówmy w kontekście ochrony zdrowia (...) politycy Platformy Obywatelskiej, przejdźcie do odpowiedniego poziomu debaty publicznej. Nie obrażajcie polityków PiS, ale przede wszystkim nie obrażajcie i nie pogardzajcie naszymi wyborcami i nie wykorzystujcie pacjentów onkologicznych do waszego języka, waszej propagandy – zaapelowała była minister zdrowia.

Głos zabrała także Joanna Borowiak. – Możemy się spierać i różnić, ale nie ma naszej zgody na obrażanie. Dlatego kierujemy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła Krystiana Łuczaka – podkreśliła poseł PiS.

Czytaj też:

Rozliczanie rządów PiS. Trzy komisje śledcze to nie wszystkoCzytaj też:

Kidawa-Błońska o składzie rządu: Kobiety są tam na niby. Z przykrością na to patrzę