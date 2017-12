Co z głosowaniem korespondencyjnym i powoływaniem komisarzy? Senat o zmianach w ordynacji wyborczej

Od rana w Senacie wznowiono dyskusję na temat nowelizacji Kodeksu wyborczego i na dziś przewidziane jest głosowanie w tej sprawie.

Jedną z dyskutowanych zmian jest zniesienie głosowania korespondencyjnego, co oznaczałoby utrudnienie w głosowaniu dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jednak, że dzięki poprawce senatora Marka Pęka (PiS), projekt ustawy zostanie zmieniony i głosowanie korespondencyjne nie zostanie zniesione.

Podczas dyskusji w Senacie, senatorowie opozycji oceniali natomiast motywację partii rządzącej, która wprowadza zmiany w ordynacji wyborczej. – Co powoduje wami, że podważacie jeden z pięciu przymiotników, które towarzyszą demokratycznym wyborom – zasadę równości wszystkich ugrupowań, biorących udział w wyborach. No, chyba chodzi o Jasło, a także inne miejscowości, gdzie PiS ponosi klęskę w wyborach – stwierdził podczas czwartkowej dyskusji w Senacie senator PO Bogdan Klich.

Zmiany zaakceptowane przez Sejm

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował zmiany w ordynacji wyborczej. Przyjęte rozwiązania zakładają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie ona liczona od najbliższych wyborów samorządowych. Nowelizacja zakłada także JOW-y w gminach do 20 tysięcy oraz wygaszenie kadencji PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Jednocześnie zniesione zostanie głosowanie korespondencyjne oraz zmieniona definicja znaku głosowania.

Za zmianami w ordynacji wyborczej opowiedział się klub PiS oraz koło Wolni i Solidarni - łącznie 234 posłów. Przeciwni byli z kolei posłowie pozostałych klubów - 199 parlamentarzystów. Jedynie dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Na prośbę przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego, doszło do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, na którym szef PKW przedstawił głowie państwa swoje uwagi do tych ustaw. – Prezydent powiedział, że będzie się temu przyglądał i ostateczną decyzję podejmie po decyzji Senatu. Jeżeli będą wprowadzone poprawki, a mam nadzieję że będą, to jeszcze sprawa wróci do Sejmu i dopiero po decyzji Sejmu sprawa trafi do prezydenta. Powiedział że wtedy będzie zastanawiał się co dalej zrobić – stwierdził przewodniczący PKW.