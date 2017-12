Emerytura bez podatku? PSL składa projekt ustawy

– Seniorzy przez ostatnie dwa lata zostali postawieni sami sobie. Otrzymali najniższą waloryzację od lat, nie otrzymali obiecanego 500+ na święta, pomimo że dwukrotnie takie projekty składaliśmy. Dwukrotnie te projekty zostały odrzucone – mówił Kosiniak-Kamysz w Sejmie, na konferencji razem z seniorami ze Szczytna, Piaseczna i Michałowa.

Jak poinformował lider PSL, dzisiaj jego partia złożyła do marszałka projekt ustawy Emerytura bez podatku. – Tyle ile mamy emerytury dzisiaj brutto, tyle będziemy dostawać netto. Jak ktoś ma 1000 zł, to dostanie naprawdę 1000 zł na rękę. Jak ktoś ma 1500 zł, to dostanie 1500. Dla wielu to naprawdę duża podwyżka – tłumaczył prezes PSL.