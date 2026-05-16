Stanowski: Rzecznik MSWiA podpiera się anonimowym hejterem

W ostatnich dniach doszło do serii policyjnych interwencji w domach dziennikarzy Telewizji Republika oraz w samej redakcji. W piątek mundurowi pojawili się w mieszkaniu prezesa i redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. Jak relacjonował, funkcjonariusze odmówili wylegitymowania się, skuli jego asystentkę w kajdanki oraz zaczęli przeszukanie bez nakazu.

Policja zamieściła komunikat, do którego dołączono fragment zgłoszenia, na podstawie którego mundurowi podjęli interwencję w mieszkaniu Sakiewicza. Chodziło o zawiadomienie dotyczące dziecka, które rzekomo chce popełnić samobójstwo, odkręcając butlę z gazem.

Rzecznik MSWiA podała dalej wpis hejtera

Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Działań policjantów próbowała bronić rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Udostępniła przy tym wpis użytkownika "Mandark", znanego z ordynarnych ataków na prezydenta i opozycję oraz chwalenia koalicji rządowej. Internauta w kłamliwy sposób przedstawił całe zajście w mieszkaniu szefa Republiki.

"Nie ma znaczenia, kto mieszka pod danym adresem – polityk, dziennikarz czy osoba całkowicie anonimowa. Jeśli pojawia się zgłoszenie o możliwej próbie samobójczej dziecka albo zagrożeniu życia, Policja ma obowiązek wejść do środka i sprawdzić każde pomieszczenie. Od tego są służby. A jeśli ktoś utrudnia interwencję, musi liczyć się z możliwością użycia siły" – napisała Gałecka na platformie X. Jej zdaniem mundurowi wytłumaczyli swoje działania "transparentnie, konkretnie i wyczerpująco".

"Funkcjonariusze jadący na interwencję często nawet nie wiedzą, kim jest osoba pod danym adresem. Nie jadą tam prywatnie ani politycznie. Jadą ratować życie i wykonać swoje obowiązki" – przekonywała.

Wpis Gałeckiej skomentował założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "Rzecznik MSWiA w swojej komunikacji podpiera się anonimowym hejterem z Twittera. Rany, gdzie jest granica niekompetencji tej kobiety" – stwierdził.

W sobotę Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że w piątek późnym wieczorem zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który może mieć związek z fałszywym zawiadomieniem dot. prezesa TV Republika.

