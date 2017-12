Niesiołowski: PiS jest skuteczny, my byliśmy nieudolni

Niesiołowski przyznał, że Platforma Obywatelska powinna była wprowadzić program „300+”. Dojście PiS-u do władzy było jego zdaniem spowodowane właśnie tym, że wcześniej żadna partia nie zaproponowała takiego programu socjalnego.

– Dlaczego nie wprowadziliśmy chociaż 300+, co to szkodziło? Dlaczego daliśmy PiS do tego okazję? To się zemściło. Nieudolność się mści - przyznał w programie „Polska w Kawałkach” na antenie Superstacji.

Niesiołowski zwrócił również uwagę na skuteczność działań Prawa i Sprawiedliwości.

– Dlaczego wzięliśmy podwójne opodatkowane jednego państwa, z którym mamy bliższe kontakty, dwa lata chodziłem między Szczurkiem a Sikorskim, chodziłem dwa lata, a PiS załatwił to chyba w pół roku – mówił Niesiołowski.

– PiS jest skuteczny, a my byliśmy koszmarnie nieudolni i nieskuteczni – podsumował polityk.