"Wigilia z Konstytucją". Obywatele RP protestowali przed Pałacem Prezydenckim

Demonstracja odbyła się w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

– Konstytucja jest łamana i to nie jest mój pogląd, tylko wszystkich liczących się prawników. (…) Łamie się nasze prawo – przekonywała uczestnicząca w proteście Agnieszka Holland. Z kolei Henryk Wujec, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego mówił, że przyszedł pod Pałac Prezydencki, aby podzielić się opłatkiem.

– Istotą wigilii jest to, że spotykamy się z nieznajomymi, z tymi, którzy potrzebują jakiegoś dobrego słowa. My sami go potrzebujemy. Wtedy takim symbolem jest łamanie opłatka. To jest taki przypływ nadziei. Trochę surrealistyczny, ale potrzebny – tłumaczył Wujec. Jarosław Kurski z "Gazety Wyborczej" pisał na Twitterze o "Wigilii Szarych Ludzi".

Demonstracja została zorganizowana w niedzielę po południu przez organizacje Obywatele RP, Wolne Sądy, Warszawski Strajk Kobiet i Obywatele Solidarnie w Akcji. W zgromadzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.