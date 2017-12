„Do Rzeczy” nr 1: 2018. Czy strateg znowu wygra?

– Polska jest dziś lepsza – mówi Kornel Morawiecki, marszałek senior, przewodniczący koła poselskiego Wolni i Solidarni w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– To, co się dzieje dzisiaj w Polsce i wokół niej, nie jest w zasadzie niczym nowym. Przeżyliśmy już to w latach 2005–2007, choć w łagodniejszej formie. Nie można więc nawet powstrzymać się od pewnego rodzaju poczucia znudzenia, mimo że czasy są burzliwe – pisze prof. Zdzisław Krasnodębski w artykule „Déjà vu”.

– Wysokie poparcie nie może usypiać czujności PiS. Rok 2018 to nowe wyzwania dla rządzącego obozu – ostrzega Piotr Semka w tekście „Cztery wyzwania dla dobrej zmiany”.

– Dwa plemiona postpisowskie są już uformowane i gotowe rzucić się sobie do gardeł – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Czarny scenariusz”.

– W grudniu notowania partii rządzącej sięgnęły 50 proc. To wbrew pozorom fatalna wiadomość dla PiS. Partia, która nie czuje na plecach ani oddechu wyborców, ani opozycji, ma skłonność do arogancji i zaczyna popełniać coraz poważniejsze błędy – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście „Czynniki ryzyka”.

– Rok 2018 przyniesie eskalację działań „ulicy i zagranicy”. Zjednoczona Prawica musi także uważać, by sama nie podstawić sobie nogi – przestrzega Piotr Gociek w artykule „Czy ktoś obali dobrą zmianę”.

– PiS ma potencjał, by rządzić dłużej niż jedną kadencję czy dwie. Czy po ewentualnej utracie władzy tę formację czeka rozpad? – zastanawia się Marek Jan Chodakiewicz w tekście „PiS na zawsze?”.

Na łamach specjalnego, noworocznego wydania „Do Rzeczy” również:

– W ciągu 15 lat Polska powinna wydać co najmniej 550 mld zł, by nasze wojsko było w stanie skutecznie bronić państwa – wynika ze strategicznych analiz resortu obrony narodowej. Jak to wygląda w praktyce? – sprawdza Wojciech Wybranowski w artykule „Kraby pełzną na granice”.

– Polska była niepodległa od koronacji Władysława Łokietka w 1320 r. przez cztery wieki. Dość czasu, żeby zapomnieć, że niepodległość jest szczególną wartością i że może być problemem – podkreśla prof. Andrzej Nowak w tekście „Niepodległość jest ryzykiem”.

– Prokuratorskie śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory wisi nad obecnym prezydentem USA niczym miecz Damoklesa. Czy Donald Trump przetrwa? A może już w 2018 r. zostanie zmuszony do rezygnacji? – zastanawia się Jacek Przybylski w artykule „Czy Putin pogrąży Trumpa”.

– Jest kilka warunków, które trzeba spełnić, by biznes przerodził się w wielopokoleniowe przedsiębiorstwo – pisze Łukasz Zboralski w tekście „Biznes na wieki”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również recenzja „The Square” Rubena Östlunda pióra Andrzeja Horubały oraz noworoczna szopka Piotra Goćka.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 27 grudnia 2017. Tygodnik „Do Rzeczy” można też czytać w popularnej na całym świecie aplikacji Kiosk Google Play (Google Newsstand), która umożliwia między innymi dodawanie własnych notatek do tekstów. Tygodnik „Do Rzeczy” jest również dostępny w wersji cyfrowej u dystrybutorów prasy elektronicznej, m.in. w Nexto (http://www.nexto.pl/e-prasa/tygodnik_do_rzeczy_p35465.xml?archival), e-Kiosk (http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=issue&id_issue=89576) oraz w aplikacji WPROST KIOSK odpowiednio dla:

- systemu Android: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.wprost)

- systemu iOS (https://itunes.apple.com/pl/app/wprost-kiosk/id459708380?mt=8).