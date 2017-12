Narodzenie Pańskie to wyjątkowy czas, gdy zostawiamy z boku spory i konflikty – tak osobiste, jak i te z życia publicznego. Dziś chcemy mówić o tym co piękne, ale nie znaczy to, że nasze spotkanie wolne będzie od historii ludzkich dramatów.

Istotą tego przekazu jest jednak opowieść o pomocy, odwadze, ofierze... O miłości! Z cichymi bohaterami dnia codziennego, i tymi, którzy obdarowani zostali niezwykłą miłością, "Warto Rozmawiać"! Czwartek, godz. 22:20 w TVP1, zapraszamy! A w studio: Maciej Bodasiński, Różaniec do Granic

Katarzyna Dragan, Rodzina Rodzinie

s. Tymoteusza Gil OP, dominikanka, Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, CitizenGO

Paweł Kwaśniak, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Przy stole: Karol Cierpica, żołnierz

Lahoud Touma, uchodźca z Syrii Na publiczności: s. Eliza Myk OP, dominikanka, Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

s. Regina Krzesz OP, dominikanka, Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach Niezmiennie zachęcamy również do wsparcia budowy nowego domu w Broniszewicach: www.domchlopakow.pl