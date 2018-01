Sądy zwolniły. W 2017 r. na wyrok trzeba było czekać średnio 5,4 miesiąca

Sędziowie: To wina Zbigniewa Ziobry

– Niestabilność, brak koncepcji organizacyjnej i zbyt często zmieniające się przepisy – mówi cytowany przez "Rz" Jarosław Gwizdak, sędzia z Katowic.

Z kolei sędzia Beata Morawiec wskazuje: – Nie ma takiego przedsiębiorstwa, które przy podobnym obciążeniu pracowałoby sprawnie bez blisko pół tysiąca pracowników.

Wakaty, ale nie tylko

Jak podaje "Rz", wydłużył się np. czas załatwienia sprawy od wpłynięcia jej do sądu aż do egzekucji komorniczej. Sądy nie radzą sobie też z nadrabianiem zaległości. Przybyło spraw trwających dłużej niż rok i trzy lata.

Co na to resort sprawiedliwości? Według ministerstwa wydłużenie toku procesów to wynik nie tylko znacznej liczby wakatów, ale także efekt przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości zmian. – Wymieniamy prezesów na bardziej operatywnych, dzięki którym (np. poprzez bardziej sprawiedliwy rozdział pracy w sądach) powinny ulec poprawie wyniki pracy sądów. Aby osiągnąć cel, potrzeba czasu – zaznacza wiceminister Łukasz Piebiak.