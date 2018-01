Myrcha kontra Tarczyński. Twitterowa kłótnia o egzorcyzmy

Sprawę rodziny z Torunia opisał Onet.pl. Jak czytamy w serwisie, do toruńskiego sądu wpłynął w styczniu akt oskarżenia wobec 52-letniej Aldony W., która miała znęcać się nad bliskimi.

Kobieta uważała, że jej bliscy są opętani przez demony i z tego powodu próbowała przeprowadzać na nich egzorcyzmy – min. poniżała swoją córkę, polewała ją wodą święconą i puszczała jej religijne pieśni. Córka Aldony W. nie jest pełnoletnia i stwierdzono u niej chorobę psychiczną. Dziewczyna cztery razy próbowała popełnić samobójstwo – jak twierdzi prokuratura ze względu na zachowanie matki.

"Zapytaj belzebuba"

To własnie ta sprawa wywołała twitterową dyskusję pomiędzy posłami. Arkadiusz Myrcha zaczepił polityka PiS na Twitterze, podając link do tekstu o sprawie z Torunia i pytaniem "co na to" poseł Tarczyński.

"Zapytaj swojego znajomego belzebuba. On się zna na manipulacjach" – odpowiedział szybko poseł Dominik Tarczyński, odnosząc się tym samym do głośnej wpadki posła PO, który miał problem z wymienieniem imion biblijnych trzech króli (nagranie poniżej).