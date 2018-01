Petru zapowiada konferencję prasową. "Co dokładnie będę robił, powiem w najbliższy poniedziałek"

W programie "Gość Wydarzeń" polityk Nowoczesnej mówił, że będzie zajmował się w partii, tym co dotychczas. – Rozpocząłem pewien projekt 2,5 roku temu i go nie skończyłem. Chcę mieć wpływ na polską rzeczywistość – oświadczył. Jak dodał, o tym, co dokładnie będzie robił, powie w najbliższy poniedziałek. – Zapraszam serdecznie na konferencję. Trzeba szukać rozwiązań które będą spójne dla całej opozycji, które będą dotyczyły np. wspólnej płaszczyzny programowej. To rąbek, nie konkret. W poniedziałek zapraszam – tłumaczył.

W rozmowie z Beatą Lubecką Ryszard Petru przyznał także, że nie ufa już Katarzynie Lubnauer, tak jak wcześniej. – Mam mniejsze niż miałem jak była u mnie wiceprzewodniczącą i na moją propozycję została szefową klubu – powiedział. Polityk skrytykował Lubanuer zarzucając jej, że od czasu zawarcia przez niego porozumienia z PO ws. kandydata na prezydenta Warszawy, nie zostały podjęte kolejne kroki dot. współpracy w innych miastach. – We wszystkich miastach wojewódzkich podobne porozumienia byłyby możliwe w wariancie takim że raz kandydatem na prezydenta jest kandydat Nowoczesnej i wiceprezydentem z PO i odwrotnie. Takie rozmowy z Grzegorzem Schetyną prowadziliśmy i teraz uważam że to strata czasu bo ludzie oczekują od opozycji konsekwencji działania i pokazania naprawdę konkretnych rozwiązań – oceniał.