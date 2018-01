Czarnecki mocno o opozycji: Dosyć opluwania własnego kraju

– Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję – powiedział wczoraj europoseł w wywiadzie dla portalu Niezalezna.pl.

Dzisiaj Czarnecki podtrzymał tę opinię stwierdzając, że nie powiedział za dużo „ani o jedno słowo”.

– Udział pani von Thun und Hohenstein w antypolskim filmie jest absolutnym skandalem. Jeżeli de facto jest narratorem w pseudo-dokumencie, propagandówce która uderza w naszą ojczyznę, to należy to potępić, co zrobiłem – mówił.

Zdaniem Czarneckiego Róża von Thun czuje się "ambasadorem Unii w Polsce" a nie odwrotnie.

– Bardzo bym chciał aby nie znalazła naśladowców bo będę równie ostro mówił o tych, którzy będą to czynić. Będę zdecydowanie reagował na tych wszystkich polityków, którzy podnoszą rękę na własny kraj, plują na własną ojczyznę – przekonywał polityk.

