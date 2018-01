Prezydent: Każdy może przyjść i być między nami, jeżeli szanuje naszą tradycję i wiarę

Para prezydencka odwiedziła dzisiaj Skoczów na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, tradycyjnym elemencie obchodów Święta Objawienia Pańskiego. Hasło tegorocznego pochodu brzmi w "Bóg jest dla wszystkich".

Do hasła Orszaku odniósł się sam prezydent, mówiąc: – Każdy może do Boga przyjść i to jest niezwykle ważne przesłanie, które niesie religia chrześcijańska.

– Każdy może przyjść i być między nami, jeżeli szanuje naszą tradycję, jeżeli szanuje naszą wiarę, jeżeli szanuje nasze przekonania, jeżeli nie chce ich naruszać. Nieważne, czy jest biały, czy jest śniady, czy ma ciemną skórę. Jest człowiekiem, któremu my, jako chrześcijanie jesteśmy winni szacunek, uznanie jego godności – mówił dalej prezydent.