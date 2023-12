Spotkanie Duda-Tusk. Nowy premier mówi o Kaczyńskim

W poniedziałek wieczorem Sejm zdecydował w głosowaniu, że Donald Tusk będzie nowym premierem. Za powołaniem szefa PO na stanowisko szefa rządu opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.



Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej odbyło się zaraz po przeprowadzonym w Sejmie głosowaniu. "Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim" – czytamy we wpisie na portalu X.

Po spotkaniu z prezydentem, Tusk rozmawiał z dziennikarzami. – Jeśli ktoś naprawdę chciał podkreślić, jak bardzo ważne było, żeby odsunąć ich od władzy, to Jarosław Kaczyński zrobił to dzisiaj. I jestem przekonany, widziałem to zresztą po minach, nawet posłanek i posłów PiS-u, prezydent też nie ma wątpliwości, że tak się nie robi. Ja właściwie powinienem być wdzięczny, że tak bardzo odkrywa to, co mu w głowie siedzi – powiedział szef PO.

Współpraca z rządem

Jak podają media, prezydent Duda nie zamierza stawać się opozycją wobec nowego rządu i będzie starał się nawiązać współpracę z gabinetem Donalda Tuska.

Według Onetu, do blokowania poczynań rządu miał skłonić prezydenta raport komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. "Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa" – stwierdzono w dokumencie. Chodzi o Donalda Tuska, Bogdana Klicha, Tomasza Siemoniaka, Jacka Cichockiego i Bartłomieja Sienkiewicza.

