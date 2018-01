Poseł PO: Nie ma co myśleć o wygranej w 2019 roku. Sprawa kolejnej kadencji PiS jest przesądzona

Poseł PO uważa, że jeśli opozycja chce myśleć o wygraniu wyborów, to musi trzymać się swojej ideologii. – Tej bardziej liberalnej, ale nie myśląc o wygraniu najbliższych wyborów – tłumaczy w wywiadzie dla wpolityce.pl.

Co ciekawe, Mężydło wydaje się pogodzony z porażką wyborczą w 2019 roku, ponieważ jego zdaniem rekonstrukcja została przeprowadzona sprawnie, a opozycja będzie miała kłopot, zaś obecne propozycje, jak np. "Plan Petru" są niewystarczające. – Zobaczymy, jak wypadną wybory samorządowe - one są niby dla nas najłatwiejsze, ale to będzie dla nas test. Jakaś nadzieja jest, bo nawet jeśli przegramy te wybory, to mamy większą zdolność koalicyjną, PiS musi wygrać bezwzględną większością w sejmikach, by rządzić – dodał.