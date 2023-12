Awantura na żywo w TVP Info. "Nie pozwolę obrażać moich kolegów"

Lider PO jeszcze w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie odgrażał się, że, zaraz po przejęciu przez niego władzy, wprowadzone zostaną duże zmiany personalne w TVP i Polskim Radiu.

Na 16 stycznia zaplanowano rozprawę Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o ocenę konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji. Wniosek do TK w tej sprawie złożyła grupa posłów klubu PiS.

Trybunał Konstytucyjny wydał w czwartek postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie dot. mediów publicznych. Oznacza to, że minister kultury i dziedzictwa narodowego nie może ingerować w zarządy mediów publicznych do czasu rozpatrzenia wniosku parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości przez TK.

Wczoraj przed wejściem do Telewizji Polskiej, przy placu Powstańców Warszawy, odbył się protest widzów i sympatyków stacji, którzy sprzeciwiają się zmianom zapowiadanym przez nowe władze.

Awantura w studiu TVP Info. Dziennikarka starła się z politykiem PO

Protestu pod TVP dotyczyło specjalne wydanie "Minęła 20" w TVP Info. Prowadząca program, Monika Borkowska, zaczęła od pokazania widzom fragmentu nagrania z manifestacji. – Zmienić zarząd TVP może wyłącznie Rada Mediów Narodowych i każda próba przejęcia Telewizji Polskiej bez jej zgody będzie działaniem bezprawnym – zaznaczała dziennikarka.

W dyskusji w studiu na temat przyszłości Telewizji Polskiej brali udział dwaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciel Nowej Lewicy oraz poseł Platformy Obywatelskiej – Piotr Borys. Tego ostatniego prowadząca zapytała o podstawy legislacyjne do wprowadzenia poważnych zmian w TVP.

Polityk w swojej odpowiedzi nawiązał m.in. do Michała Rachonia, który miał rzekomo zgromadzić fortunę, pracując u publicznego nadawcy. Poseł PO mówił o milionowych kwotach, na co ostro zareagowała Borkowska.

– Ja panu nie pozwolę obrażać moich kolegów.(...) Da pan spokój redaktorowi Rachoniowi. (...) Proszę mnie nie pouczać, te czasy się już skończyły – zwróciła się do niego na wizji.

W końcu zasugerowała gościowi, żeby "dostosował się do jej toku myślenia", na co polityk odpowiedział, że "wtedy by bardzo zbłądził".

