Zaskakujący ruch Macierewicza. Podkomisja smoleńska wznawia obrady

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Kosiniak-Kamysz podpisał w piątek decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka (PO), o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

San Antoni Macierewicz uważa, że decyzja MON to "czyste bezprawie". Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News podkomisja smoleńska kolejny raz się spotka już w poniedziałek, by o godz. 12 rozpocząć obrady.

– Podkomisja ds. zbadania katastrofy smoleńskiej będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne. Dlatego zapewne nie dostarczono nam żadnej informacji – przekazał w rozmowie z PAP przewodniczący podkomisji.

Podkomisja rozwiązana

Rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej poinformował, że wszyscy członkowie podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji do poniedziałku, 18 grudnia.

Jej członkom cofnięto wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie MON ma powołać specjalny zespół, który zajmie się "analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji".

Smoleńsk – katastrofa czy zamach?

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera tupolew zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

W kwietniu ub.r. podkomisja zaprezentowała ostateczny raport ze swoich prac. Macierewicz przekazał, że katastrofa smoleńska była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji". Podkomisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podkomisja unieważniła też raport Millera.

