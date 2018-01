Tarczyński zapowiada pozew za fake newsa. "Zapłacą za to te medialne psy!"

"Zakaz aborcji to dopiero początek. Zamkniemy sex-shopy i burdele, wytępimy pornografię, przywrócimy obyczajowość na plażach" – takie słowa posła PiS zostały zamieszczone na grafice. Do zmanipulowanego screenu z TVP Info dodano także wpis z Twittera.

Dominik Tarczyński w ostrych słowach skomentował sprawę. "Śmierdzące kłamliwym łajnem opozycyjne hieny produkują fałszywą grafikę! Zapłacą za to te medialne psy!" – napisał na portalu społecznościowym. Polityk poinformował, że zwróci się do TVP Info o oświadczenie potwierdzające fejk i złoży doniesienie do prokuratury.