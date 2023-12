Flaga UE tak, krzyż nie. Decyzje nowego wojewody lubelskiego

"Wśród pierwszych jego decyzji jest zakazanie używania fajerwerków, kazał wprowadzić do reprezentacyjnej sali urzędu flagi Unii Europejskiej i zdjął krzyż ze ściany" – informuje serwis jawnylublin.pl.

Nowy wojewoda lubelski jest politykiem PO. W 2015 roku został zastępcą prezydenta Lublina. Był nim do 2018 r. Do czasu powołania na stanowisko wojewody był radnym sejmiku województwa lubelskiego, a także wiceprezesem MOSiR "Bystrzyca", czyli spółki miejskiej, która administruje obiektami sportowymi.

Jedną z pierwszych decyzji Komorskiego były zmiany w wystroju Sali Kolumnowej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. "To reprezentacyjne pomieszczenie w gmachu przy ul. Spokojnej. To tu wręczane są polskie obywatelstwa, odbywają się tu spotkania świąteczne, narady ze służbami i jest o miejsce, gdzie samorządowcy uroczyście podpisują umowy na rządowe dofinansowanie lokalnych inwestycji" – opisuje jawnylublin.pl.

Bez krzyża w reprezentacyjnej sali

Wojewoda zdecydował, że do Sali wrócą flagi Unii Europejskiej, które nie były eksponowane od ośmiu lat. W 2016 roku flagę UE usunął ze swojego gabinetu ówczesny wojewoda, dziś poseł PiS Przemysław Czarnek.

Ponadto Komorski polecił też zdjąć krzyż ze ściany w Sali Kolumnowej. – Nie jest to działanie obliczone na jakiś, broń Boże, happening polityczny. To normalna czynność. Dla mnie, jako urzędnika, jest czymś zwyczajnym. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali– przekonuje polityk.



We wpisie na portalu X Krzysztof Komorski doprecyzował, że krzyż znika tylko z Sali Kolumnowej. "Ten krzyż wisi w gabinecie Wojewody- nie zdejmowałem go ponieważ w niczym mi nie przeszkadza- tak jak we wszystkich(chyba) salach LUW. Ale uważam, że urząd zasługuje na jedną(jedyną) salę bez żadnych symboli oprócz PL/UE" – napisał.

