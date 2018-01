Przełom w aferze reprywatyzacyjnej? "Stawianie nowych zarzutów ruszy niczym efekt domina"

Kilka dni temu prokuratura postawiła Jakubowi R., byłemu wiceszefowi Biura Gospodarki Nieruchomościami nowe zarzuty. Zdaniem śledczych w sumie miał przyjąć 46 mln zł łapówek. Ostatnia decyzja, jaką podpisał będąc urzędnikiem, dotyczyła zwrotu działki przy ul. Chmielnej 70. Pełnomocnikiem przy zwrocie tej nieruchomości był właśnie Robert N.

"Fakt" informuje, że to właśnie mec. Robert N. zaczął "sypać". Gazeta twierdzi, że potwierdziła to w dwóch niezależnych źródłach. – Jeśli faktycznie mecenas Robert N. poszedł na współpracę z prokuraturą, to stawianie nowych zarzutów ruszy niczym efekty domina – uważa Jan Śpiewak, lider Wolnego Miasta Warszawa.