"Ucywilizować, uporządkować". Ruch rządu ws. Funduszu Kościelnego

Wśród "100 konkretów", czyli obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, znalazł się punkt o likwidacji Funduszu Kościelnego. Tymczasem w projekcie budżetu państwa na 2024 r. pojawił się zapis o kwocie 257 mln złotych, które zostaną przelane na Fundusz. Pierwotnie ta kwota została wpisana do projektu budżetu przez rząd Mateusza Morawieckiego. Są to środki w rekordowej wysokości. W 2015 r. na ten cel wydano z budżetu państwa 128 mln złotych.

– Podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu międzyresortowego, który przystąpi do prac nad zmianą finansowania Funduszu Kościelnego oraz finansowania Kościołów ze środków publicznych, w tym świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych – mówił Donald Tusk podczas konferencji prasowej po środowym posiedzeniu rządu.

Zapewnił, że "w sprawie finansowania Kościołów zależy nam na otwartych i uczciwych konsultacjach społecznych. Chcemy ucywilizować, uporządkować te relacje bez zbędnych emocji". – Prace nad nowymi regulacjami ws. finasowania Kościołów będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych, systemie dobrowolnego odpisu od podatku dla osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła – zapowiedział szef rządu.

– Jeśli uwolnimy Kościół od politycznej władzy i uwolnimy od publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla Kościoła – stwierdził premier.

Fundusz Kościelny. Hołownia: Chcemy zmiany filozofii

Lider Polski 2050 w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał likwidację Funduszu Kościelnego.

– Wczoraj mieliśmy rozmowę w gronie liderów ugrupowań "koalicji 15 października" i poruszaliśmy ten temat. Konkluzja była taka, że przygotowujemy się do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji. Teraz pewnie już się nie da tego zrobić, dlatego że ten Fundusz to jest rzecz, która służy choćby do opłacania składek ubezpieczenia społecznego duchownych. Musimy zadbać o stabilność systemu – mówił Szymon Hołownia przed świętami Bożego Narodzenia.

– Natomiast w naszym programie – i ja jestem do tego bardzo przywiązany – jest likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie tego Funduszu jakimś mechanizmem indywidualnego wsparcia Kościoła, wspólnoty wyznaniowej, do której ktoś należy – wyjaśnił Szymon Hołownia.

– Chcemy zmiany filozofii. Teraz jest tak, że większość parlamentarna decyduje, ile Kościół dostanie, a ja bym chciał, żeby to obywatel decydował o tym, który Kościół wesprze – oświadczył marszałek Sejmu.

