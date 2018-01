PSL i Nowoczesna piszą list do Morawieckiego. "Musimy wznieść się ponad partyjne podziały"

Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz wystosowali list do premiera Morawieckiego w sprawie ochrony zdrowia. – Wspólnie z przewodniczącym PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przygotowaliśmy list do premiera Morawieckiego. Apelujemy w nim o stworzenie platformy do wspólnej rozmowy dotyczącej ochrony zdrowia. Uważamy że to bardzo ważne, aby wyciągnąć ochronę zdrowia z partyjnego, politycznego sporu – mówiła Lubnauer. „Musimy wznieść się ponad partyjne podziały” – zapewnił również przewodniczący PSL.

Lider PSL-u zapowiedział, że jest gotów do porozumienia z obozem rządzącym, pomimo politycznego sporu, który się toczy w Sejmie. – Jeżeli nie wyłączymy z bieżącej debaty politycznej często ogromnego sporu w sprawach opieki zdrowotnej, spraw naszych pacjentów, to żaden rząd nie uzyska efektów. Nie będzie więcej pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, nie będzie lepszej dostępności do służby zdrowia, krótszych kolejek, lepszej opieki dla pacjentów – mówił. W podobnym tonie wypowiadała się Katarzyna Lubnauer. – Uważamy, że bardzo ważne jest żeby wyciągnąć ochronę zdrowia z partyjnego/politycznego sporu – przekonywała. Kosiniak-Kamysz wskazał, że obecnie politycy powinni się przede wszystkim skupić na warunkach pracy lekarzy i pielęgniarek. – Wiele zrobiono ws. podniesienia standardów w opiece medycznej, sprzętu. Teraz trzeba postawić na człowieka, jego godne miejsce pracy i warunki pracy oraz godną dostępność do służby zdrowia, sprawną i szybką żeby zaufania do lekarza czy pielęgniarki nie zostało zaprzepaszczone – mówił przewodniczący Ludowców. Czytaj także:

Zdecydowana większość Polaków negatywnie ocenia publiczną służbę zdrowia [SONDAŻ]Czytaj także:

"Drodzy Rezydenci". Nowy minister zdrowia pisze do lekarzy