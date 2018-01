„Korona królów” odniesie sukces

WOJCIECH WYBRANOWSKI: Jak wynika z informacji podanej przez WirtualneMedia.pl, średnia widownia pierwszych pięciu odcinków „Korony królów” wyniosła 3,09 mln osób, dwa pierwsze odcinki obejrzało 3,71 mln osób. Sukces?

ILONA ŁEPKOWSKA: W dzisiejszych czasach to z pewnością sukces. Można przecież łatwo prześledzić wskaźnik oglądalności różnych nowych seriali i telenowel, które pojawiały się w ostatnich latach. Z tego, co mi wiadomo – a dobrze się orientuję, bo śledzę ten rynek – to żadna produkcja od dłuższego czasu nie miała takiego otwarcia. Nie mówię tu oczywiście o Netflixie czy płatnych kanałach, ale o otwartym, ogólnodostępnym kanale telewizji.