Arabia Saudyjska finansuje meczet? Tarczyński: Polska chce zapłacić za budowę katedry w Arabii Saudyjskiej

Nowy budynek stanie się siedzibą Muzułmańskiego Związku Religijnego RP. Sprawą zajęło się już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Jeśli Arabia Saudyjska chce zapłacić za budowę meczetu w Polsce to Polska chce zapłacić za budowę katedry w Arabii Saudyjskiej. Pasuje to proszę bardzo. Nie pasuje to żegnam!!!" – napisał Tarczyński.

Poseł PiS przychylił się również do sugestii jednego z internautów, który zaproponował by na początek w Arabii Saudyjskiej powstała kaplica na lotnisku z Najświętszym Sakramentem. "Mamy wolne, demokratyczne Państwo i każde wyznanie ma takie same prawa ale jeśli islamskie państwo wyznaniowe chce inwestycji w Polsce to ja oczekuje takiego samego prawa u nich" – napisał.