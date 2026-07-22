Watykan: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie ks. Marka Rupnika

Podkreślił, że postępowanie nadal trwa, a skład orzekający wciąż analizuje zgromadzoną dokumentację.

Analiza sprawy wciąż trwa

W komunikacie przekazanym dziennikarzom dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni zdementował informacje, które w ostatnich dniach pojawiły się w mediach. Jak zaznaczył, nie zapadła żadna decyzja w sprawie kanonicznego procesu ks. Marka Ivana Rupnika.

Skład orzekający nadal bada dokumentację przekazaną przez diecezje, Towarzystwo Jezusowe, osoby zainteresowane oraz materiały prasowe.

Dla dobra procesu

Watykan przypomniał, że podobnie jak w każdym postępowaniu sądowym, informacje dotyczące przebiegu procesu nie mogą być ujawniane. Ma to służyć poszanowaniu samego postępowania oraz ochronie wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

Jak podkreślono, publikowanie niepotwierdzonych informacji może wyrządzić krzywdę osobom uczestniczącym w procesie. Jeśli skład orzekający uzna, że potrzebuje dodatkowych materiałów, sam podejmie działania w celu ich uzyskania.

Proces kanoniczny i odpowiedzialność cywilna

Biuro Prasowe przypomniało również, że proces ma charakter kanonicznego postępowania karnego i jest prowadzony z odstąpieniem od przedawnienia ewentualnych przestępstw. Jego celem jest ustalenie, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, czy oskarżony ponosi odpowiedzialność.

Jednocześnie zaznaczono, że prawo kanoniczne reguluje wyłącznie kwestie związane z życiem wewnętrznym Kościoła i może przewidywać sankcje jedynie w tym zakresie. Niezależnie od tego ks. Marko Ivan Rupnik podlega prawu państw, na których terytorium mogło dojść do ewentualnych przestępstw. Ewentualne przedawnienie takich czynów jest określane przez ustawodawstwo poszczególnych krajów i pozostaje niezależne od postępowania prowadzonego przez Kościół.

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