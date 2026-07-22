Paryż: Mężczyzna podejrzewany o współpracę z Epsteinem znaleziony martwy

Według medialnych doniesień Siad przyczyną zgonu był zawał serca, jednak zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Siad wielokrotnie był wspominany w kontekście przestępczej działalności Jeffrey'a Epsteina. Mężczyzna miał wyszukiwać dla milionera młode dziewczęta.

Był jednym z nielicznych mieszkańców Francji objętych śledztwem w związku ze sprawą Epsteina. Siad twierdził, że nie wiedział, co tak naprawdę robił amerykański finansista.

Sprawa Epsteina

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił pod koniec stycznia akta związane ze sprawą Jeffreya Epsteina. Todd Blanche, zastępca prokuratora generalnego, powiedział na konferencji prasowej, że najnowsza i ostatnia transza dokumentów zawiera ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. zdjęć. Część tych materiałów została okrojona. Departament Sprawiedliwości zdecydował się nie ujawniać m.in. wrażliwych danych na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Od 9 lutego członkowie Kongresu mają dostęp do nieocenzurowanych materiałów ze sprawy Jeffrey Epsteina. Mogą je przeglądać w specjalnej sali Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie bez cenzury, ale z ograniczeniami (np. brak możliwości fotografowania czy kopiowania).

Epstein został aresztowany w lipcu 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych, do którego miało dochodzić w latach 2002-2005. W sierpniu 2019 r. znaleziono go martwego w celi więziennej, gdzie oczekiwał na proces. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Jeffrey Epstein miał napisać list pożegnalny przed nieudaną próbą samobójczą z 23 lipca 2019 r. Dwa tygodnie później jego ciało znaleziono w celi. Notatkę miał znaleźć współwięzień amerykańskiego miliardera, skazanego za przestępstwa seksualne – 49-letni Nicholas Tartaglione, były policjant z Nowego Jorku, który odsiaduje wyrok dożywocia za poczwórne morderstwo.

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