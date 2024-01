Bodnar pisze do prokuratorów. Zapowiada ważne zmiany i podwyżki

"W dniu 13 grudnia 2023 r. zostałem powołany na stanowisko Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, co traktuję jako zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie względem społeczeństwa domagającego się przywrócenia oraz zagwarantowania standardów praworządności. Mija właśnie miesiąc od objęcia tej zaszczytnej funkcji" – zaznaczył Adam Bodnar.

"Jednym z istotnych organów wymagającym odnowy jest Prokuratura, podlegająca przez okres ostatnich ośmiu lat negatywnym przemianom związanym z ograniczaniem niezależności prokuratora oraz jej upolitycznieniem. W rezultacie stała się ona organem koncentrującym się na realizacji partykularnych interesów, co przekładało się na brak zainteresowania kompleksowym i realnym zarządzaniem całą strukturą w celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji zadań, dysproporcjami w nakładaniu obowiązków służbowych, znaczącymi różnicami w sferze wynagrodzeń i generalnym brakiem wizji funkcjonowania instytucji" – czytamy w liście ministra sprawiedliwości do prokuratorów i innych pracowników prokuratur.

Bodnar zapowiada ważne zmiany

"Przychodzę do Prokuratury jako człowiek, któremu bliska jest ochrona praworządności i dążenie do zachowania wierności postanowieniom Konstytucji. Dlatego też w pierwszej kolejności będę podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania Prokuratury" – zapowiedział Adam Bodnar.

"Pierwszoplanowym problemem do rozwiązania jest zatem kwestia stabilizacji kadrowej, tak w obszarze pełnienia służby prokuratorskiej, jak i kadry urzędniczej" – napisał minister sprawiedliwości.

"W odniesieniu do prokuratorów i asesorów prokuratury staraniem Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadzono do przywrócenia ustawowych zasad ustalania wynagrodzenia za rok 2024, a także wypłaty wyrównań wynagrodzeń za rok 2023. Znaczące, bo 20 proc. podwyżki otrzymają także urzędnicy i inni pracownicy prokuratury" – czytamy.

W poniedziałek Bodnar poinformował, że do końca tego tygodnia przedstawi założenia do ustawy, która będzie rozdzielała urząd ministra sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

Zamieszanie wokół Prokuratora Krajowego

Portal DoRzeczy.pl ujawnił, w jaki sposób minister sprawiedliwości próbował odwołać Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Adam Bodnar chciał wręczyć Barskiemu decyzję, w której uzasadniał, że przywrócenie go do służby w dniu 16 lutego 2022 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych.

Bezprawnym działaniom ministra Bodnara przeciwstawił się prokurator z 30-letnim stażem Robert Hernand, który od 14 lat pełni funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego. Sprawuje ją od czasu, gdy Prokuratorem Generalnym został powołany za rządów PO-PSL Andrzej Seremet.

