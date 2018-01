Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność dziękuje TVN-owi za... darmową reklamę. "Czekamy na drugi odcinek"

Dziennikarze programu „Superwizjer” przedostali się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Szokujące nagrania, na których zarejestrowano uczestników imprezy zorganizowanej z okazji 128. urodzin Adolfa Hitlera oraz festiwalu podczas którego wznoszono okrzyki „Sieg Heil” są szeroko komentowane w mediach i na portalach społecznościowych. Śledztwo w sprawie polecił wszcząć Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Głos w sprawie zabrało stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność", którego członkowie byli antybohaterami reportażu. We wpisie zamieszczonym na Facebooku podziękowano stacji TVN za darmową reklamę stowarzyszenia. "Otrzymujemy sporo polubień, e-maili i darowizn na konto. W końcu dotarliśmy do szerszej publiczności" – czytamy.

W dalszej części wpisu podkreślono, że zdecydowana większość ludzi potrafi oddzielić to, co robi "Duma i Nowoczesność" od 7 lat, od tego co robi Przewodniczący stowarzyszenia prywatnie. "Jeszcze raz dziękujemy i czekamy na drugi odcinek" – zakończono wpis.