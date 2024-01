Brejza ujawnił zarobki komentatorów TVP

Według danych upublicznionych przez posła KO Krzysztofa Brejzę, kilkunastu komentatorów Telewizji Polskiej otrzymywało wynagrodzenie za swoje wypowiedzi w programach informacyjnych i publicystycznych. Podano ich nazwiska i kwoty.

Zarobki komentatorów w TVP

Poseł KO Krzysztof Brejza zwrócił się do Telewizji Polskiej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat wynagrodzeń komentatorów TVP. W odpowiedzi wskazano, że do 20 grudnia ubiegłego roku w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej "istniał system wynagradzania komentatorów udzielających wypowiedzi do audycji informacyjnych i publicystycznych, zarówno w studiu, jak i poza nim".

"System ten dopuszczał możliwość jednorazowych świadczeń, a także regulował współpracę w ramach szerszego spektrum umów" – czytamy w dokumencie.

Z imienia i nazwiska wymieniono kilkanaście osób. Na liście znaleźli się m.in.: Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formela, Karol Gac, Jacek Wrona, Maciej Gnatowski znany jako Wujek Samo Zło, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jan Pietrzak i Piotr Nisztor.

Jak zaznaczono w piśmie, "jednorazowo świadczenie wyceniane było na 500 zł. W przypadku umów ryczałtowych najwyższy pułap wynagrodzenia zapisanego w umowie, której przedmiotem był autorski komentarz do audycji publicystycznych, wynosił 298 890 zł brutto (umowa miała obowiązywać cały 2023 rok)".

Ile zarabiali dziennikarze Telewizji Polskiej?

Pod koniec grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zaprezentował wynik kontroli poselskiej ws. zarobków szefów TVP. Wskazane kwoty dotyczą tylko roku 2023.

Z dokumentu ujawnionego przez Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk zarobił 372 593,71 zł brutto jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (od kwietnia), a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – 1 127 664 zł z VAT.

Samuel Pereira, czyli zastępca dyrektora TAI, od kwietnia otrzymał 439 755,17 zł brutto. Marcin Tulicki, jako wiceszef TAI (od maja), zarobił z kolei 417 354,33 zł oraz 296 340 zł brutto w ramach umów cywilnoprawnych. Łączna pensja Rafała Kwiatkowskiego, również wicedyrektora Agencji, wyniosła 366 948,03 zł brutto, a Jarosława Olechowskiego jako dyrektora TAI 1 016 450,34 zł brutto i 407 625 zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych.

W mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości została z kolei opublikowana grafika z napisem "tak zarabiały tłuste koty z TVP za czasów PO". Widzimy na niej m.in. Tomasza Lisa, Macieja Orłosia czy Piotra Kraśko z przypisanymi im pokaźnymi kwotami i okresami, w których mieli je otrzymać.

