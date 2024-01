Budżet IPN ma być zmniejszony o 68 milionów. Trela: Dość propagandy PiS

– Jeżeli chodzi o CBA,jeżeli chodzi o IPN uważam, że te instytucje powinny być zlikwidowane – powiedział w TVN24 Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że Lewica nie głosowała za powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej. Wypowiedź ta padła już po wyborach z 15 października.

Obecnie reprezentant Lewicy, Tomasz Trela, zasiada w Komisji Finansów i przekazuje kolejne wieści o zmniejszeniu budżetu Instytutu Pamięci Narodowej.

Budżet Instytutu Pamięci Narodowej ma być zmniejszony o 68 milionów

Z informacji przekazanej przez posła Trelę, budżet IPN został właśnie zmniejszony przez Komisję Finansów o kolejne 18,5 mln zł.

"Właśnie na Komisji Finansów zmniejszyliśmy budżet @ipngovpl o kolejne 18,5 mln zł. Łącznie zmniejszony budżet o 68 mln zł. Dość @pisorgpl propagandy za publiczne pieniądze" – napisał polityk na X.

Rząd Tuska tnie środki na IPN. Czarnek: Wstydzicie się swojej przeszłości

Wczoraj, podczas swojego wystąpienia w Sejmie, o odcinaniu Instytutu Pamięci Narodowej od pieniędzy mówił były minister edukacji Przemysław Czarnek.

– IPN – 50 milionów do tyłu, likwidacjach Historii i Teraźniejszości, likwidacja wszystkiego, co związane jest z historią najnowszą. – powiedział do przedstawicieli koalicji poseł PiS.

– "Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć, i cierpienia, Lecz ów, co prawa rwie, Więc nieznośne mu – dnie; Więc, czując złe, chciał odepchnąć wspomnienia!". Wiecie kto to? Norwid. Wiecie do kogo? Do was. Wstydzicie się swojej przeszłości, wstydzicie się przeszłości swoich przodków, swoich poprzedników politycznych. Wstydzicie się swoich resortowych ojców i dziadków i dlatego chcecie zniszczyć IPN. Dlatego chcecie zniszczyć "HIT", dlatego nie chcecie finansować historii najnowszej i nauczania tego w szkołach. Taka jest prawda o waszych działaniach w tym budżecie jeśli chodzi o ten aspekt tego budżetu – podkreślał polityk.

