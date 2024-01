Krzysztof Bosak straci fotel wicemarszałka? Jasna deklaracja lidera PSL

Lewica żąda odwołania Krzysztofa Bosaka w funkcji wicemarszałka Sejmu za incydent Grzegorza Brauna z gaśnicą i chanukową menorą. Argumentuje to tym, że rzekomo nie zareagował on odpowiednio na czyn posła Brauna. Początkowo poparcie wniosku Lewicy zapowiedziało PiS, a także Piotr Zgorzelski z PSL. Wygląda na to, że sytuacja się zmieniła. Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się zarówno w szeregach ludowców, jak i Suwerennej Polski.

Ważą się losy Krzysztofa Bosaka. PSL podjęło decyzję

Posłowie w środę po południu zagłosują nad wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Podczas swojego wystąpienia w Sejmie, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o stanowisku swojej partii w tej sprawie.

– Jesteśmy przeciw odwołaniu pana marszałka Bosaka – przekazał wicepremier. – Potępiamy radykalnie działanie pana Brauna, będziemy głosować za uchyleniem immunitetu pana Brauna, ale uważamy, że nie ma pojęcia odpowiedzialności zbiorowej w tym wypadku – wyjaśnił.

Incydent z udziałem Grzegorz Baruna w Sejmie

12 grudnia Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. W reakcji na incydent marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z posiedzenia, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto decyzją prezydium Sejmu Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całość diety za pół roku pracy poselskiej.

Z kolei Konfederacja ukarała Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu poselskiego oraz zakazem wystąpień z mównicy sejmowej.

W reakcji na incydent z udziałem Grzegorza Brauna, część parlamentarzystów zażądała zastosowania odpowiedzialności zbiorowej i usunięcia jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Wniosek o odwołania Bosaka złożyła Lewica.

