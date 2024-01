Znamy nowego komendanta głównego Straży Granicznej

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wręczył generałowi brygady SG Robertowi Baganowi powołanie na stanowisko komendanta głównego Straży Granicznej.

Bagan zastąpi gen. Tomasza Pragę, który piastował to stanowisko od 23 stycznia 2018 r. i był najdłużej urzędującym komendantem głównym w historii Straży Granicznej.

Jest nowy komendant główny Straży Granicznej

Jak czytamy w komunikacie MSWiA, gen. bryg. SG Robert Bagan służbę w Straży Granicznej rozpoczął w sierpniu 1999 r. jako starszy specjalista w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej. W Komendzie Głównej SG zajmował różne stanowiska służbowe. Był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych. Pełnił także służbę poza granicami kraju, gdzie zajmował się ochroną przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach. W 2004 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców, jak również naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań. W marcu 2011 r. powrócił do Komendy Głównej SG w związku z powołaniem go na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców. Pełnił tę funkcję przez osiem lat. We wrześniu 2019 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Trzy miesiące później został powołany na stanowisko Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W maju 2021 r. odebrał z rąk prezydenta nominację generalską.

Gen. bryg. SG Robert Bagan jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1990 – 1999 służył w Polskiej Policji.

