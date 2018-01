"Pani miesza nazistów z narodowcami". Spięcie prof. Żaryna z Olejnik

Tematem programu była sprawa grupki neonazistów, których funkcjonowanie ukazali dziennikarze "Superwizjera". – Nie ma cienia wątpliwości, że organizacje nazistowskie, jeśli w ogóle w Polsce istnieją, powinny być zdelegalizowane. Wszystko wskazuje na to, że materiał dotyczy występku, który powinien być prawnie ścigany – powiedział prof. Jan Żaryn, historyk.

Senator podkreślił jednocześnie, że przedstawione w materiale zachowania to "margines marginesu". – Zadziwia mnie taka strasznie daleko idąca, niech będzie pozytywnie – wrażliwość, a ja bym nazwał histerią, dotycząca incydentu, który dla wszystkich Polaków jest oczywisty, do ścigania – zaznaczył.

Polityk zwrócił też uwagę na to, dlaczego materiał został wyemitowany kilka miesięcy po nagraniu: – Jeżeli prawdą jest, że to materiał nagrywany w związku z rocznicą urodzin Adolfa Hitlera, to musiał być nagrywany w kwietniu, a nie w maju, to dlaczego nie poinformował wcześniej prokuratury?