Kraj"Pani miesza nazistów z narodowcami". Spięcie prof. Żaryna z Olejnik
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"Pani miesza nazistów z narodowcami". Spięcie prof. Żaryna z Olejnik

Historyk prof. Jan Żaryn, senator PiS
Historyk prof. Jan Żaryn, senator PiS / Źródło: PAP / Rafał Guz
Dodano 46
– Pani miesza nazistów z narodowcami. To jest po prostu niegrzeczne! – zwrócił uwagę Monice Olejnik senator prof. Jan Żaryn. Polityk był gościem programu "Kropka nad i".

Tematem programu była sprawa grupki neonazistów, których funkcjonowanie ukazali dziennikarze "Superwizjera". – Nie ma cienia wątpliwości, że organizacje nazistowskie, jeśli w ogóle w Polsce istnieją, powinny być zdelegalizowane. Wszystko wskazuje na to, że materiał dotyczy występku, który powinien być prawnie ścigany – powiedział prof. Jan Żaryn, historyk.

Senator podkreślił jednocześnie, że przedstawione w materiale zachowania to "margines marginesu". – Zadziwia mnie taka strasznie daleko idąca, niech będzie pozytywnie – wrażliwość, a ja bym nazwał histerią, dotycząca incydentu, który dla wszystkich Polaków jest oczywisty, do ścigania – zaznaczył.

Polityk zwrócił też uwagę na to, dlaczego materiał został wyemitowany kilka miesięcy po nagraniu: – Jeżeli prawdą jest, że to materiał nagrywany w związku z rocznicą urodzin Adolfa Hitlera, to musiał być nagrywany w kwietniu, a nie w maju, to dlaczego nie poinformował wcześniej prokuratury?

/ Źródło: TVN24 / wPolityce.pl
/ bma
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  • TEMAT ZASTĘPCZY !!!!!!!!!!! IP
    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
    .......................................................................................................................................
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
    .......................................................................................................................................
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
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    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
    .......................................................................................................................................
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
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    .......................................................................................................................................
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    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
    .......................................................................................................................................
    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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    LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
    PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
    UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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    W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
    POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POL
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    • i tyle IP
      Ależ TW Stokrotka miesza Narodowców z Nazistami całkiem świadomie.
      Naziści hajlują.
      LPR:
      https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/ifnktkpTURBXy8zZDRlNmFmNjBiOGE2NjcxYjJlNjZhNTBkOWRlNDhkYy5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCww

      Protasiewicz:
      http://cdn.natemat.pl/9aa2d4299a999486a01dd95da2f4bfcf,780,0,0,0.jpg
      Dodaj odpowiedź 6 6
        Odpowiedzi: 0
      • Gdzie tu logika, gdzie sens? IP
        Olejnik: A czy pan oglądał ten materiał w superwizjerze?
        Żaryn: Nie, nie oglądałem, nie oglądam tvn-u.
        Ale w tvn-ie występuje.
        Dodaj odpowiedź 9 9
          Odpowiedzi: 0
        • poinformowany IP
          STOKROTKA , moze cos o sobie , to dopiero będą newsy, a tak poza tym PIS powinien w tym przypadku
          obnizyć wiek emerytalny o kolejne pięć lat .
          Dodaj odpowiedź 8 2
            Odpowiedzi: 0
          • TO TEMAT DLA ZMYŁKI !!!!!!! IP
            LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
            W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
            UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
            Dodaj odpowiedź 15 3
              Odpowiedzi: 0
            • Juras IP
              Bo tu nie chodzi o prawde , tu chodzi o 18mld dolarow zainwestowanych wiec musza byc wyniki !!!
              Dodaj odpowiedź 13 2
                Odpowiedzi: 0
              • LupaToBuc IP
                Ktoś jeszcze rozmawia z tą niedomytą czerwoną klępą?
                Dodaj odpowiedź 18 6
                  Odpowiedzi: 0
                • Ziemniak IP
                  A dlaczego inwigilować mieli dziennikarze? Myślałem, że od tego jest MSW? A tak zapomniałem...państwo teoretyczne PiS.
                  Dodaj odpowiedź 10 17
                    Odpowiedzi: 1
                  • TO CELOWE DZIAŁANIE IP
                    TROLLE LEWACKIE PODTRZYMUJĄ TEN TEMAT ABY ODWRÓCIĆ UWAGĘ SPOŁECZEŃSTWA OD PLANOWANEJ BUDOWY PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW W BIAŁYMSTOKU Z PIENIĘDZY REŻIMU SAUDYJSKIEGO.
                    Dodaj odpowiedź 16 7
                      Odpowiedzi: 0
                    • obiektywny IP
                      Oglądałem - większego debila niż Żaryn dawno nie widziałem.
                      Dodaj odpowiedź 16 23
                        Odpowiedzi: 2
                      • absmak IP
                        TVN dalej brnie, ich kamerą nagrano sabat z ofiarnym tortem dla Hitlera, materiał miesiącami trzymano w tajemnicy - PO ma problemy i zaprzyjaźniona TVN publikuje sensację, swastyka z wafelków mrozi krew w żyłach.

                        Nie ma nic o proniemieckiej PO, o Tusku, żadnych wytłumaczeń czemu zwlekano z publikacją etc.

                        Stowarzyszenie, które to zorganizowało zarejestrowano w 2011 r. za zgodą - a jakże rządu PO pod panowaniem herr Tuska, następnie za rządu herr Tuska stowarzyszenie to otrzymało status organizacji pożytku publicznego !

                        Niech herr Tusk wytłumaczy jaki to pożytek publiczny płynie z działalności tego stowarzyszenia ?

                        Zwalanie na PiS nie pomoże ani PO, ani TVN - PiS od razu podjęła działania, co zrobiło PO przez 8 lat rządów, co zrobiło TVN ?
                        Dodaj odpowiedź 20 7
                          Odpowiedzi: 0
                        • LEWACKA GANGRENA ZAATAKOWAŁA POLSKĘ !!!!!! IP
                          TROLLE LEWACKIE PODTRZYMUJĄ TEN TEMAT ABY ODWRÓCIĆ UWAGĘ SPOŁECZEŃSTWA OD PLANOWANEJ BUDOWY PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW W BIAŁYMSTOKU Z PIENIĘDZY REŻIMU SAUDYJSKIEGO.
                          Dodaj odpowiedź 13 7
                            Odpowiedzi: 0
                          • katia IP
                            Pierwotniaki. Histeria antyislamska. Darcie Koranu. Ksiądz Miedler. Marsz Niepodległości w aurze Norymberga 1935. I z każdym razem usprawiedliwianie haseł, nienawiści etc. Zgoda, że to margines marginesu, al jeżeli oni mieli odwage to zrobić, to trzeba sobie zacząć zadawać pytanie - dlaczego, a nie oskarżać dziennikarzy RVN24. Analiza tego typu zachowqń znajdzie czytelnik w artykule na portalu lewicowym, ale dość obiektywnym, podaje link:
                            http://sila-lewicy.pl/spoleczenstwo/40-co-i-kto-po-j-kaczynskim
                            Dodaj odpowiedź 5 20
                              Odpowiedzi: 1
                            • ALARM!!!! POLSKĘ NAJECHALI NAZIŚCI!!!!! IP
                              Wygląda na to, że kilku debili z hitlerowskim tortem czających się w podmiejskim lesie zdołało postawić cały aparat państwowy w stan nadzwyczajnej gotowości.
                              Wreszcie Polska ma swojego 11 wrzesnia.
                              Teraz politycy będą mogli prowadzić zawody, który z nich jest większym antyfaszystą.
                              W tym zaciekłym wyścigu mogłoby im ułatwić członkostwo w antifie.
                              W ten sposób np minister Wójcik lub Jaki na zawsze oddaliliby od siebie możliwość bycia posądzonym o rasizm I niczym strażacy z Nowego Jorku po ataku islamistów zajęliby zaszczytne miejsce w galerii bohaterów narodowych na miarę stulecia.
                              Dodaj odpowiedź 12 4
                                Odpowiedzi: 0
                              • Bełdowski IP
                                Stawiane są zarzuty, że TVN zbyt długo przetrzymywał informacje o polskich nazistach. Drodzy oburzeni zwolennicy PiS i wszelkiej maści skrajnej prawicy. Po prostu TVN dochodził do prawdy i zrobił to szybciej niż wasz prezes, który dochodzi i dojść nie może do prawdy smoleńskiej.
                                Dodaj odpowiedź 12 28
                                  Odpowiedzi: 1

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