"Pani miesza nazistów z narodowcami". Spięcie prof. Żaryna z Olejnik

Tematem programu była sprawa grupki neonazistów, których funkcjonowanie ukazali dziennikarze "Superwizjera". – Nie ma cienia wątpliwości, że organizacje nazistowskie, jeśli w ogóle w Polsce istnieją, powinny być zdelegalizowane. Wszystko wskazuje na to, że materiał dotyczy występku, który powinien być prawnie ścigany – powiedział prof. Jan Żaryn, historyk.
Senator podkreślił jednocześnie, że przedstawione w materiale zachowania to "margines marginesu". – Zadziwia mnie taka strasznie daleko idąca, niech będzie pozytywnie – wrażliwość, a ja bym nazwał histerią, dotycząca incydentu, który dla wszystkich Polaków jest oczywisty, do ścigania – zaznaczył.
Polityk zwrócił też uwagę na to, dlaczego materiał został wyemitowany kilka miesięcy po nagraniu: – Jeżeli prawdą jest, że to materiał nagrywany w związku z rocznicą urodzin Adolfa Hitlera, to musiał być nagrywany w kwietniu, a nie w maju, to dlaczego nie poinformował wcześniej prokuratury?
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W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
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W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
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W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
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LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POLSKICH MIAST MOŻNA ZAUWAŻYĆ CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ WYZNAWCÒ "RELIGII POKOJU" A PIS BAŁAMUCĄC RÓWNIEŻ PODCHWYTUJE TEMAT ZASTĘPCZY ABY UNIKNĄĆ WYTŁUMACZENIA DLACZEGO POLSKA JEST ZA ICH RZĄDÓW ISLAMIZOWANA.
PODTRZYMYWANIE TEMATU ZASTĘPCZEGO O NAZIOLACH W LESIE JEST DLA NICH BARDZO WYGODNE. NIE MA CZASU NA PYTANIA.
UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
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LEWACTWO PODTRZYMUJĄC GŁUPAWY TEMAT O GARSTCE DEBILI ODWRACA UWAGĘ OPINII PUBLICZNEJ OD TEMATU UJAWNIENIA PLANÓW BUDOWY W BIAŁYMSTOKU PIERWSZEJ W POLSCE WYLĘGARNI ISLAMISTÓW SPONSOROWANEJ PRZEZ DRAKOŃSKI TOTALITARNY REŻIM SAUDYJSKI.
W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
POMIMO ZAPEWNIEŃ TZW PRAWICY O NIEWPUSZCZANIU DO POLSKI MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW NA ULICACH POL
Naziści hajlują.
LPR:
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/ifnktkpTURBXy8zZDRlNmFmNjBiOGE2NjcxYjJlNjZhNTBkOWRlNDhkYy5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCww
Protasiewicz:
http://cdn.natemat.pl/9aa2d4299a999486a01dd95da2f4bfcf,780,0,0,0.jpg
Żaryn: Nie, nie oglądałem, nie oglądam tvn-u.
Ale w tvn-ie występuje.
obnizyć wiek emerytalny o kolejne pięć lat .
W OSTATNICH DNIACH BYŁO DUŻE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM, JEDNAK ZOSTAŁO ONO ZNEUTRALIZOWANE DZIĘKI LEWACKIEJ HISTERII ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA GARSTKĄ NAZIOLI.
UWAGA !!!! ISLAM WŁAŚNIE WŚLIZGUJE SIĘ DO POLSKI ZE SWOJĄ ZBRODNICZĄ IDEOLOGIĄ !!!!!!
Nie ma nic o proniemieckiej PO, o Tusku, żadnych wytłumaczeń czemu zwlekano z publikacją etc.
Stowarzyszenie, które to zorganizowało zarejestrowano w 2011 r. za zgodą - a jakże rządu PO pod panowaniem herr Tuska, następnie za rządu herr Tuska stowarzyszenie to otrzymało status organizacji pożytku publicznego !
Niech herr Tusk wytłumaczy jaki to pożytek publiczny płynie z działalności tego stowarzyszenia ?
Zwalanie na PiS nie pomoże ani PO, ani TVN - PiS od razu podjęła działania, co zrobiło PO przez 8 lat rządów, co zrobiło TVN ?
http://sila-lewicy.pl/spoleczenstwo/40-co-i-kto-po-j-kaczynskim
Wreszcie Polska ma swojego 11 wrzesnia.
Teraz politycy będą mogli prowadzić zawody, który z nich jest większym antyfaszystą.
W tym zaciekłym wyścigu mogłoby im ułatwić członkostwo w antifie.
W ten sposób np minister Wójcik lub Jaki na zawsze oddaliliby od siebie możliwość bycia posądzonym o rasizm I niczym strażacy z Nowego Jorku po ataku islamistów zajęliby zaszczytne miejsce w galerii bohaterów narodowych na miarę stulecia.