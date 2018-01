Gabryel: Zeznania Wojtunika wstrząsające nawet na tle tego, co już wiemy o Amber Gold

Zeznania, jakie Paweł Wojtunik, były szef CBA złożył przed komisją Amber Gold, wykraczają nawet poza to wszystko, czego świadkami byliśmy do tej pory. – Wstrząsnęły mną – przyznaje zastępca naczelnego "Do Rzeczy" Piotr Gabryel, dodając że ujawniają one bardzo smutną prawdę o państwie Donalda Tuska.