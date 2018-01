Adam Bielecki: Udało się niemożliwe

Od kilkudziesięciu godzin oczy całego świata skierowane są na Nanga Parbat, gdzie polska ekipa prowadzi akcję ratunkową. Minionej nocy udało się jej dotrzeć do uwięzionej na Nanga Parbat Elisabeth Revol. Ze względu na bardzo trudne warunki, ratunku nie ma jednak dla Tomasza Mackiewicza. Jak sugeruje dziennik "Le Monde", jeżeli polscy himalaiści kontynuowaliby akcję i próbowali ratować również Mackiewicza, to prawdopodobnie zakończyłoby się to ich śmiercią.

Głos w sprawie zabrał jeden z uczestników akcji Adam Bielecki. We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym napisał: "Udało sie niemożliwe. Razem z Elizabeth Revol i Denisem Urubko u podstawy ściany Diamir. Jestem zmęczony ale bardzo szczęśliwy. Dziękuje za wszystkie ciepłe słowa. Przykro mi ale nie mieliśmy żadnych szans pomóc Tomkowi".