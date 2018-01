Nowoczesna chce ścigać faszyzm w Internecie. Politycy złożyli projekt ustawy nowelizującej kodeks karny

– Chcemy poszerzyć obszar objęty zakazem propagowania faszyzmu o Internet oraz spotkania. To niewiarygodne, że do dziś w prawie nie uwzględniono tych luk. Nawet jeśli nie są to spotkania w miejscu publicznym, a w różnych wyrokach sądów Internet budzi taką wątpliwość – mówiła na briefingu w Sejmie posłanka Hennig-Kloska.

Polityk dodała, że neofaszyści są groźni bez względu na to, czy manifestują w centrum stolicy czy też spotykają się po kryjomu w lesie.

– Poszerzamy także zakres czynności objętych tych zakazem. Dotychczas ścigane było rozpowszechniane treści faszystowskich. Za tym zapisem często chowali się neofaszyści, udając że posiadają różne materiały na własne potrzeby – zapowiedziała.

– Każdy kto dzisiaj lekceważy problem działania organizacji nazistowskich w Polsce, okazuje lekceważenie dla polskiej historii, dla wielomilionowych straszliwych ofiar Polski i Polaków, właśnie tych wszystkich ludzi którzy polegli w walce z nazizmem – dodała szefowa klubu poselskiego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Posłanki wyraziły ponadto nadzieję, że projekt nowelizacji uzyska poparcie wszystkich partii bez względu na podziały polityczne.

